Bonera: “Orgogliosi di ciò che stiamo facendo, possiamo rimanere in alto fino alla fine solo se lavoriamo ogni giorno”

Daniele Bonera, anche oggi sulla panchina del Milan al posto di Pioli, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sulla Fiorentina:

“Se metterei la firma per il quarto posto? Non è il momento, dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, sappiamo che solo così possiamo rimanere in alto fino alla fine. Se abbassiamo l’intensità non andremo da nessuna parte. Essere a più 5 dall’Inter e più 6 dalla Juve è un qualcosa che ci rende orgogliosi, è frutto del sacrificio e del voler sempre migliorare.

Tonali? Ha fatto una buona gara, abbiamo visto dei miglioramenti, aveva bisogno di un po’ di tempo”.

Foto: sito ufficiale Milan