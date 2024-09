Bondarenko: “Speriamo di dare emozioni positive ai tifosi in Champions. Il Bologna è una squadra preparata”

Artem Bondarenko, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, si è sofferma sul ritorno della squadra ucraina in Champions League, con il Bologna primo avversario da affrontare nella sfida in programma allo stadio Dall’Ara mercoledì sera.

Queste le sue parole: “Siamo pronti per l’esordio in Champions League. Innanzitutto, sono un torneo e una mentalità completamente diversi, e non puoi nemmeno lontanamente paragonare come la squadra gioca in campionato e come giocherà in Champions League. Daremo il massimo e spero che mostreremo un buon calcio e otterremo un buon risultato. Il Bologna è una squadra preparata, complicata, come tutte le squadre italiane. Se mi è mancata la Champions? Certo, ci era mancata, perché il sogno di ogni calciatore è giocare in Champions League e magari vincerla. Cosa devono aspettarsi i tifosi da noi? Emozioni. Speriamo positive”.

Foto: twitter Shakhtar