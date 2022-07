Bonazzoli: “Volevo fortemente tornare alla Salernitana”

Federico Bonazzoli artefice della salvezza della Salernitana torna a casa. Il giocatore infatti alla fine della stagione era tornata alla Sampdoria che però non rientrava nei piani di Giampaolo. Ecco dunque che la Salernitana l’ha ingaggiato a titolo definitivo. Il giocatore che ha raggiunto ieri sera il ritiro ha parlato così ai microfoni del club.

“Ringrazio innanzitutto il presidente e i tifosi per l’accoglienza, ho sempre voluto fortemente tornare alla Salernitana. Voglio che sia ben chiaro che è sempre stata la mia prima scelta e sono contento e orgoglioso di iniziare la seconda stagione con questa maglia. Dal primo momento mi sono sentito a casa, amato e ben voluto. Tornare era il minimo che potessi fare. Non vedo l’ora di poter riabbracciare i tifosi ed esultare di nuovo con loro. La Salernitana è sempre stata nella mia testa, ho seguito tutto sin dall’inizio, sta nascendo un bel gruppo e una bella squadra. Ora dobbiamo lavorare e pedalare per farci trovare pronti il prima possibile. Questo sarà un anno diverso per la sosta di novembre ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita come fatto lo scorso campionato. Cercheremo di fare 40 punti il prima possibile e poi vedremo dove potremo arrivare”

foto: Twitter Salerninata