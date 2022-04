Bonazzoli: “Troppo bello per essere vero. La salvezza? Ci abbiamo sempre creduto”

Raggiunto dai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni di Federico Bonazzoli al termine della vittoria della Salernitana contro la Fiorentina: “Non so descrivere questo sapore, è troppo bello per essere vero. Sono felice per e, la squadra, ma soprattutto per questa gente che ci ha sempre sostenuto e se lo merita. Anche alla mia famiglia e tutti quelli che ci sostengono, come facciamo a non essere riconoscenti loro?

Cos’è cambiato? Non so, ma bello che sia successo in questo momento e in questa maniera. Anche se le cose non dovessero andare, dovremo essere a posto con la coscienza. La salvezza? “Ci abbiamo sempre creduto, l’importante è non farci influenzare nell’andamento. Ora per fortuna c’è una settimana di recupero poi un tour de force. Se ci riusciamo, brioche per tutti!“.

Foto: Twitter Salernitana