Bonazzoli: “Nicola ci disse il primo giorno che ci saremmo salvati nelle ultime due giornate”

Federico Bonazzoli, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato della salvezza conquistata dalla Salernitana: “Davide Nicola si presenta, mi saluta con un ‘Ciao Fede’, perché noi una battaglia l’abbiamo già condivisa a Torino, si mette davanti alla porta per guardarci tutti negli occhi e, con la voce ferma, pronuncia 10 parole destinate a trasformarci per sempre: ‘Noi ci salviamo, e ci salviamo nelle ultime 2 giornate’. Quelle 10 parole ci portano in una realtà sconosciuta, dove la paura non esiste e il tasto per resettarci è a portata di mano. L’umidità dello spogliatoio non è più afa, ma profumo vincente.

Al Sud, quando arrivi, piangi due volte: quando arrivi e quando parti. Ed è proprio quello che è successo a me. Quando ci salviamo, penso al giorno 1, quando eravamo in pochi ad allenarci nell’incertezza più totale. Corro verso Sabatini per abbracciarlo e per la prima volta, invece di chiamarmi ‘Testa di cazzo’, mi chiama ‘Fede’. Mi dice: ‘Questa salvezza è merito tuo. Sei forte, non dimenticarlo mai’. Non è solo merito mio, lo sa, ma io inizio nuovamente a piangere e lui pure. Non c’è più motivo di coprirsi la faccia con lo scaldacollo. Voglio che tutti vedano le mie emozioni“.

Foto: Twitter Salernitana