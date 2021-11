Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, ha parlato così a pochi minuti dal match contro il Cagliari ai microfoni di DAZN: “Dovrò sempre dire grazie a mister Mazzarri, grazie a lui ho esordito in massima serie e sono riuscito a ritagliarmi un piccolo ma importante spazio. Oggi, per 90 minuti, saremo avversari e cercherò di dare il massimo per la Salernitana. Ma la stima resta a prescindere”.