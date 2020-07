Bonazzoli: “La rovesciata? Adoro questo gesto, i compagni in allenamento mi prendono in giro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’eurogol segnato ai danni dell’Udinese, Federico Bonazzoli ha commentato la rovesciata fatta e il gol del momentaneo 2-1 della Sampdoria: “La rovesciata è un gesto che mi è sempre piaciuto: in settimana mi prendono in giro, questa volta ho segnato di domenica. La vittoria è importante soprattutto per il momento, per noi e per la classifica e fin quando non raggiungiamo la salvezza dovremo dare il massimo. Dopodiché potremo considerarci più tranquilli. Quagliarella? Fabio è un campione dentro e fuori dal campo, è un fuoriclasse. E’ un onore per me giocare con lui, non mi resta che ascoltarlo. Predestinato? Quando sei giovane vieni caricato di pressioni, ma se tornassi indietro rifarei tutto, perché ogni esperienza mi ha fatto crescere.”

Foto: twitter Samp