Bonazzoli: “La rinascita è merito dei giocatori. Obiettivo? La salvezza, possibilmente tranquilla”

Il Lecco è tornato ad avere concrete speranze di salvezza con l’arrivo di Emanuele Bonazzoli in panchina. Il tecnico dei lariani è stato intervistato da Il Secolo XIX in avvicinamento alla sfida di “Marassi” contro la Sampdoria: “La rinascita è merito dei calciatori. Quando sono arrivato avevamo un punto, ci hanno messo la voglia di venirne fuori. Hanno iniziato a volere la palla tra i piedi, a metterci personalità. Bravissimo Malgrati: lui era già il vice all’inizio, conosceva i ragazzi, c’è tanto di suo nel cambio di modulo. Siamo bravi a cambiare pelle, attendisti o propositivi in base alla gara. Nell’ultimo successo col Bari, Buso è stato bravo a crederci sul colpo di testa di Novakovich, i risultati danno fiducia, ora ci fiondiamo sulle palle sporche. La piazza ci segue al 100%, ora i tifosi ci credono insieme a noi, stadio pieno, settemila spettatori e 700/800 in ogni trasferta. Obiettivo? La salvezza. Possibilmente tranquilla”.

Foto: Instagram Lecco