Bonazzoli: “A Torino per dimostrare le mie qualità. Giampaolo? Farà bene”

Il Torino, tramite un video messaggio, ha presentato l’attaccante Federico Bonazzoli.

Queste le parole del nuovo innesto granata: “Ringrazio chi ha reso possibile questa operazione, per me è motivo di orgoglio essere qui e prometto che darò il meglio di me per la causa granata. Non guardo al passato e alle etichette che avevo, non mi interessa più. Ho cambiato mentalità, devo dimostrare sul campo ogni giorno e la domenica è un insieme di ciò che fai in settimana. Per me è un nuovo inizio, voglio fare bene e questo treno non me lo farò sfuggire. Avevo già deciso di venire al Torino, ma le parole di Quagliarella, Linetty e Murru mi hanno convinto”

Su Giampaolo: “L’ho trovato motivato e voglioso di far bene. Vuol . e fare al toro quanto di buono fatto alla Sampdoria. L’ho conosciuto che avevo 17 anni, mi ha dato tanto. Anche la sua presenza al Torino ha influito sulla mia scelta”.

Su Belotti: “Non devo dire io che attaccante è, ogni domenica fa qualcosa di straordinario. Ho un buon rapporto, speriamo di affinare il nostro modo di giocare e possiamo fare bene”.

Caratteristiche: “Non mi piace darmi aggettivi, lo devono fare gli altri ma non mi interessa. Prometto impegno, sacrificio e voglia, questo è il minimo che io possa dare a una società che ha creduto in me. Il lavoro ripagherà tutto”.