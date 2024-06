Bonaventura, nessun summit e accordo sempre più lontano con la Fiorentina

Chi aveva dato a un passo il rinnovo di Giacomo Bonaventura con la Fiorentina, magari parlando di un fantasioso incontro per mettere nero su bianco, probabilmente molto presto dovrà fare retromarcia. Tutto questo perché le parti sono distanti, molto distanti, e non crediamo sia un problema economico. Verrà fatto un nuovo tentativo, ma la situazione è complicata. Più facile pensare che Bonaventura debba pensare presto a nuova soluzione per il suo futuro, in Italia o all’estero.

Foto: Twitter Fiorentina