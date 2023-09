Bonaventura-Martinez Quarta-Kouame: 3-2 Fiorentina, secondo stop per l’Atalanta

La Fiorentina ha ottenuto la seconda vittoria in campionato al termine di una sfida ricca di emozioni. Per l’Atalanta, invece, si tratta del secondo stop in campionato dopo quello di Frosinone. Nel primo tempo il ribaltone Fiorentina dopo il vantaggio della Dea arrivato al 21’ con una conclusione di sinistro dopo un’azione avviata da Lookman e rifinita da de Roon. Il pareggio viola al 35’ grazie a una prodezza di Bonaventura lasciato solo dalla difesa di Gasperini. Il sorpasso al 45’ con una precisa girata di testa firmata da Martinez Quarta su cross di Duncan dalla sinistra. Nella ripresa molte emozioni e quasi subito il pareggio di Lookman all’8’, altro assist di de Roon e fucilata sul primo palo con Terracciano che tocca ma non riesca a respingere. La Fiorentina sorpassa al 31’ dopo un’occasione sprecata da Nico Gonzalez poco prima di essere sostituito, proprio da Kouame che ha il guizzo decisivo in mischia dopo un’indecisione della difesa di Gasperini. Tre punti preziosi per Italiano.