Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale. E’ nato il figlio Edoardo

Con una nota ufficiale la FIGC ha reso noto come il calciatore, Giacomo Bonaventura, ha lasciato il ritiro della Nazionale per la nascita del figlio Edoardo.

Questa la nota: “Cresce l’attesa per la Nazionale di Roberto Mancini, che questa sera all’Energa Arena di Danzica (ore 20.45 – diretta su Rai 1) affronterà la Polonia in un match valido per la terza giornata della UEFA Nations League. Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Giacomo Bonaventura, rientrato in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Alla famiglia Bonaventura gli auguri della FIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale”.

Fonte Foto: Sito Uff. FIGC