Bonaventura: “La troppa tensione può essere controproducente. Dobbiamo fare il nostro gioco”

Media Day in casa Fiorentina in vista della finale di Conference League contro il West Ham. È intervenuto anche Giacomo Bonaventura che ha messo in guardia i suoi: “Cerco di fare del mio meglio mettendo al servizio dei compagni la mia esperienza. Qualche partita importante l’ho giocata e so che troppa carica e troppa tensione possono essere controproducenti. Dobbiamo preparare bene la partita e fare il nostro gioco. Questo è il pensiero mio e del mister”. La stagione della Fiorentina può considerarsi positiva: “Ci sono tanti aspetti positivi. Il percorso in Coppa Italia e quello in Conference su tutti. È chiaro che un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta. In ogni caso saremo soddisfatti del nostro lavoro”. L’avversaria sarà il West Ham, una squadra non facile da affrontare: “È una buonissima squadra. Hanno importanti individualità e sanno giocare bene di collettivo. Il centrocampo sarà importante, dobbiamo capire le loro mosse e preparare la nostra gara in base alle loro caratteristiche”.

Foto: Instagram Fiorentina