Bonaventura-Frattesi e doppietta di Berardi, l’Italia cala il poker contro Malta

L’Italia cala il poker contro Malta: 4-0, decidono il gol di Bonaventura e la doppietta di Berardi. L’Italia è in controllo della gara fin da subito, ma Malta si difende con ordine. E dopo la traversa di Mancini, al 20′ quando Giacomo Bonaventura si gira in area di rigore e con un’autentica perla batte Bonello con un tiro che si va a insaccare sotto l’incrocio. Prima rete del centrocampista della Fiorentina con la maglia della Nazionale. L’Italia continua a fare la partita senza andare mai in difficoltà. E al 45′ arriva il raddoppio firmato da Domenico Berardi che con un tiro a giro che, prima, bacia il palo e poi si deposita in fondo alla rete. Nella ripresa arriva anche la doppietta dell’esterno del Sassuolo che fredda Bonello per il 3-0 azzurro. Al 75′ l’Italia sfiora il gol del 4-0 con Bastoni che, dopo un colpo di testa, prova a ribadire la palla in rete ma il suo tentativo si stampa sul palo. In pieno recupero arriva anche la rete di Frattesi per il definitivo 4-0. Termina così al San Nicola, l’Italia stende Malta e difende il secondo posto a quota 10 punti. Appuntamento a Wembley per la sfida contro l’Inghilterra martedì 17 ottobre ore 20:45, dove gli Azzurri si giocheranno la vetta della classifica contro la Nazionale dei Tre Leoni.

Foto: Instagram Azzurri