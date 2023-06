Bonaventura dopo la sconfitta: “Questa squadra ha ancora margini per fare bene”

Sicuramente tra i protagonisti sfortunati della finale di Conference, Giacomo “Jack” Bonaventura. A 33 anni difficilmente avrà un ulteriore possibilità di vincere un titolo. Lui non può certo rimproverarsi niente. Oltre al gol contro il West Ham, è stato uno dei più splendenti in una stagione di luci e ombre per la Fiorentina. Nel largo turn-over di Italiano, non sempre è stato chiamato in causa, ma quando è avvenuto ha mostrato classe e determinazione. La sua carriera nella seconda metà è stata segnata dagli infortuni e in generale ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. Per il talento tra i suoi piedi, ma anche per dedizione. Eppure è soprattutto la speranza a emergere nelle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a fine partita:

“Il mister ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro, il gruppo dei giocatori è cresciuto tanto e questa squadra ha ancora margini per fare bene. Trasformiamo questa delusione in qualcosa di positivo, i tifosi che ci seguono per tutto l’anno meritano qualche soddisfazione”

Parole da autentico leader dello spogliatoio. E da persona caparbia oltre che carismatica. Che guarda al futuro nonostante la delusione. Approdato in Viola superati i 30, Bonaventura in 3 stagioni ha collezionato quasi 100 partite di campionato. Segnali di logoramento non ne mostra. In fondo ha ancora tempo per raccogliere ciò che merita.

foto: Instagram Bonaventura