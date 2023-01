Bonaventura: “Felice del rinnovo. Si va avanti insieme, cercando sempre di migliorare”

A margine del rinnovo fino al 2024 con la Fiorentina, il centrocampista, Giacomo Bonaventura, ha parlato ai canali ufficiali del club Viola.

Queste le sue sensazioni: “Sono felice perché a Firenze mi sono trovato bene fin dal primo momento in cui sono arrivato. Ora andiamo avanti insieme. Continuiamo a lavorare per cercare sempre di migliorare. La squadra viola per me è innanzitutto un popolo perché quando si viene allo stadio si vede la passione di tutti i tifosi e c’è una città intera che tifa per questa squadra e questa maglia”.