Bonaventura: “Dopo l’infortunio mi sento più forte. Gol al Napoli? E’ stata una liberazione”

Il centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, è tornato a calcare i campi di gioco dopo un lungo infortunio. Se il 2019 dei rossoneri si è concluso nel peggiore dei modi (sconfitta per 5 a 0 sul campo dell’Atalanta), per il giocatore i mesi finali dell’anno hanno rappresentato la rinascita, come ha ricordato ai microfoni di Dazn: “Un consiglio che ho ricevuto è: vedrai che dopo l’infortunio tornerai più forte di prima. E ora che sono rientrato ho capito che è la verità. Chi mi è stato più vicino? I miei genitori, mia sorella, i miei amici e la mia ragazza. Io in me stesso ho sempre creduto. La cosa difficile è la domenica, sul divano, vedere gli altri che giocano”.

Il gol al Napoli

“Mi viene in mente il boato di San Siro. C’era tantissima gente allo stadio. Venivamo da un periodo in cui non avevamo fatto bene. Quello è stato un goal importante che mi ha fatto emozionare. Per me è stata una liberazione“.

Foto: Twitter Milan