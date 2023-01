Alle 20.45 scenderanno in campo, al Franchi, Fiorentina e Torino per la diciannovesima giornata di Serie A. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giacomo Bonaventura ha così parlato presentato la sfida tra viola e granata: “Bisogna fare punti e non perderli, a partire da oggi. Ma tutto passa dal giocare bene”.

Foto: Twitter Fiorentina