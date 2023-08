Bonaventura: “Abbracceremo forte Castrovilli, è sempre uno di noi”

Alla fine della gara con il Newcastle ha parlato Giacomo Bonaventura ai media presenti: “Del risultato ci frega poco, era un test importante contro una grande squadra, abbiamo fatto delle buone cose. In queste partite è importante mettere minuti ed abbiamo fatto buone cose. Ora abbiamo ancora altri test, dobbiamo fare questo in vista del campionato. A livello tecnico un po’ di imperfezione c’è, abbiamo nelle gambe i carichi di lavoro. Ma abbiamo fatto più minuti e questo è importante, abbiamo tenuto la palla e fatto vedere buone cose, l’importante è farsi trovare in condizione per l’inizio della stagione”.

Poi ha proseguito: “Cerchiamo di tenere la palla e se stiamo vicini ai centrocampisti è più facile. Arthur vede il gioco e sarà bello giocare con lui quest’anno. Ruolo? Più o meno come l’ano scorso, poi ci si sposta in base all’avversario”

Infine, su Gaetano Castrovilli: “Lo abbracceremo forte, è sempre uno di noi”.

foto: Instagram Bonaventura