Bonaventura: “2023 anno esaltante, grazie Firenze per la spinta indipendentemente dai risultati”

“Il 2023 è stato un anno esaltante ma non sono mancate le delusioni, le sconfitte e le difficoltà” è il bilancio del 2023 del centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura che sui social si rivolge poi ai tifosi con un augurio per il 2024: “Grazie alla gente di Firenze per l’amore e la spinta che ci avete dato durante l’anno indipendentemente dai risultati. Siete la nostra forza e questo ci da speranza che il 2024 possa essere un anno ancora migliore di questo”.

foto: Instagram Bonaventura