Bonato (ds Cagliari): “La direzione di gara sembrava indirizzata. Penalizzati anche per la prossima gara”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Lazio, partendo dalla direzione di gara: “La mia presenza è dovuta essenzialmente alla volontà della società di esprimere un malcontento su una gestione dei cartellini oltremodo penalizzante. Ci sono stati degli episodi valutati in maniera diversa tra le due squadre, specialmente per un intervento su Luvumbo. Poi entriamo nei cinque minuti topici, dal rigore che meriterebbe grande attenzione alle successive doppie ammonizioni di Mina e Adopo che ci penalizzano. Mi sembra che il giudice di gara non abbia neanche visto il fallo di Mina e ha subito ammonito il giocatore creando tensione da cui è nata la successiva espulsione di Adopo. Serve anche dalla classe arbitrale un comportamento di lucidità perché queste decisioni incidono sulla gara di oggi e su quella del weekend dove ci mancheranno due giocatori importanti. Manifestiamo il malcontento per una crescita. La squadra ha fatto un’ottima prestazione contro una squadra in salute, siamo rimasti in partita dopo il gol subito e abbiamo pareggiato, siamo rimasti con lucidità nella gara anche dopo il rigore e la doppia espulsione. C’è stata anche l’ultima occasione per ottenere un risultato insperato. Va sottolineata la prestazione della squadra”.

Sulla prestazione della squadra: “Dobbiamo crescere e limitare qualche errore, ma dopo un inizio complicato c’è stata una fase positiva. Veniamo da tre partite con tre sconfitte ma non ci dobbiamo demoralizzare, sia col Bologna che stasera c’è stata la prestazione. Le partite in Serie A sono complicatissime contro squadre veramente forti e tante volte vivere una serata dove ci si sente penalizzati dà fastidio a noi come società, ai ragazzi che si sentono penalizzati ed è giusto sottolineare quanto successo con grande pacatezza. Ci sono stati una sequenza di episodi, la direzione di gara sembrava indirizzata”.

Foto: Instagram Cagliari