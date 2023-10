Bonato (ds Cagliari): “Il rigore ci ha notevolmente penalizzato, decisione sbagliata”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Cagliari, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana, sottolineando il suo disappunto per la scelta dell’arbitro di assegnare il rigore che portato la doppietta di Dia: “La decisione del rigore ci ha notevolmente penalizzato – ha detto -, non è stata corretta. Nell’incontro organizzato con allenatori e dirigenti era stato detto che determinati episodi non sarebbero stati puniti con un rigore. Questo è proprio quel tipo di episodio e ci ha penalizzato”.

Infine, “La partita è stata interpretata nel modo giusto, abbiamo fatto qualche errore e la Salernitana ci ha recuperato. Ma l’episodio finale ci ha penalizzati molto, c’è amarezza. Al tempo stesso so che il Cagliari è sul percorso giusto, il primo mattone l’abbiamo messo”.

Foto: Instagram Cagliari