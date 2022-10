Bonacini: “Giuntoli? Può tirarne fuori dieci all’anno come Kvaratskhelia”

L’avvio strepitoso del Napoli è il frutto di un lavoro fatto con grande oculatezza. Sul momento azzurro si è espresso Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi, intervistato da Radio Punto Nuovo. Bonacini ha parlato in particolar modo delle grandi operazioni condotte dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, che lui lanciò nel grande calcio, proprio in Emilia: “Giuntoli è un fuoriclasse, i tifosi e la proprietà non hanno ben capito il suo potenziale. Nel Napoli di Amsterdam ho rivisto il mio Carpi della Serie A. Kvaratskhelia? Cristiano può tirarne fuori 10 come lui all’anno”.

Foto: sito Carpi”