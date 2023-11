Bologna e Lazio non si superano: è 0-0 dopo i primi 45 minuti

Il primo tempo di Bologna-Lazio, al Dall’Ara, finisce 0-0. Gara equilibrata, con la Lazio che è partita fortissimo, con grande pressing, Bologna in difficoltà a uscire. Traversa per Castellanos, anche se poi era stato rilevato un fuorigioco.

Col passare dei minuti, il Bologna ha preso fiducia, la Lazio è calata come anche nella logica, e i padroni di casa hanno avuto una chance sul finale con Zirkzee. Al 45′ è ancora 0-0 al Dall’Ara.

Foto: twitter Bologna