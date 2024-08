Bologna, visite mediche per Iling Junior. Poi la firma sul contratto

Il Bologna deve reagire dopo il ko per 3-o contro il Napoli e, sicuramente, dovrà venire incontro alle esigenze di Italiano, operando sul mercato. Oggi è giornata di visite in casa rossoblù, con Iling Junior e Dominguez. Il giocatore inglese arriva dall’Aston Villa in prestito, dopo che il club di Premier lo aveva acquistato a titolo definitivo dalla Juventus proprio in questa sessione di mercato. Iling, dopo le visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà al club emiliano per questa stagione.

Foto: Instagram Iling Junior