Ci siamo per Andres Skov Olsen al Bologna. Il centrocampista classe 1999 è arrivato in città nelle scorse ore e in questi minuti ha raggiunto il centro Isokinetic per sostenere le consuete visite mediche. Dopo aver terminato i controlli di rito l’ormai ex Nordsjaelland potrà apporre la firma sul contratto che lo legherà al club rossoblu.