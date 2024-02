Bologna, un’altra impresa: Zirkzee stende la Lazio, agganciata l’Atalanta al quarto posto

Il Bologna conquista tre punti fondamentali nella corsa Champions con un secondo tempo molto positivo: del solito Zirkzee il gol che ha consentito di sorpassare la Lazio.

I biancocelesti perdono quasi subito Patric per infortunio (dentro Casale), tiene il pallino nel primo tempo, trovando il vantaggio al 18’: Isaksen conquista palla sulla tre quarti, serve Immobile che restituisce al danese per una conclusione imprendibile. Lo stesso Isaksen va vicinissimo al raddoppio al 30’ con un altro sinistro chirurgico, ma Skorupski vola deviando sul palo e quindi in angolo, autentica prodezza del portiere. Ma la Lazio cuoce la frittata al 39’: Provedel appoggia a Luis Alberto che restituisce al portiere, il disimpegno è sbagliato, così Fabbian serve El Azzouzi che segna a porta vuota, il Var convalida dopo l’iniziale fuorigioco segnalato dall’assistente di Maresca. Al 44’ la Lazio va vicinissima al raddoppio: Guendouzi tira a colpo sicuro, ma Lucumí salva nei pressi della linea. Nella ripresa molto equilibrio, poche occasioni, ma Bologna più autorevole rispetto alla Lazio in evidente calo. La svolta al 33’: Zirkzee assiste Kristiansen che pesca l’attaccante al centro dell’area per una conclusione imprendibile. Tre punti di incalcolabile valore per il Bologna che aggancia l’Atalanta a quota 45 e vive un sogno fatto di risultati e calcio sempre più convincente. Per la Lazio uno stop che potrebbe essere fatale nella corsa Champions.

Foto: Instagram Zirkzee