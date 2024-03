Bologna, trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Karlsson. I tempi di recupero

Brutte notizie dall’infermeria in casa Bologna. Infortunio per l’attaccante svedese Jesper Karlsson che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Tempi di recupero stimabili in 3-4 settimane. A riportarlo il club felsineo con una nota ufficiale sul proprio sito: “Jesper Karlsson ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane.”

Foto: Twitter Bologna