Bologna, torna Mbaye. Ancora differenziato per Tomiyasu

Concluso l’allenamento del Bologna, la squadra rossoblu ha comunicato il report della seduta in vista del match contro la Roma. Torna in gruppo Mbaye, mentre ancora fuori il giapponese Tomiyasu: “A tre giorni dalla partita di Roma Ibrahima Mbaye ha ripreso ad allenarsi con i compagni nella seduta tattica di questa mattina, conclusa con le prove di calci piazzati. Seduta differenziata per Takehiro Tomiyasu”.

Foto: Yahoo Sport