Bologna torna a vincere in casa: 2-0 allo Spezia. A segno Posch e Orsolini

Bis del Bologna allo Spezia: termina 2-0 al Dall’Ara decidono le reti di Posch e Orsolini. Squadre molto corte e aggressive al Dall’Ara nei primi minuti con il Bologna che però si fa preferire nella costruzione del gioco arrivando a ridosso dell’area dello Spezia con una certa continuità pur senza riuscire a trovare gli spazi giusti per affondare il colpo. Il gol è nell’aria e arriva al terzo angolo di fila del Bologna: Zirkzee ha un grande controllo sul cross profondo di Orsolini, si libera e serve Cambiaso che la rimette in mezzo con Posch che è il più lesto, anche grazie a un liscio di Bourabia, a girare sotto la traversa di Dragowski. La risposta dello Spezia arriva poco dopo con Reca che calcia dalla distanza, Skorupski non è perfetto nel primo intervento, ma si riscatta chiudendo lo specchio praticamente da terra a Gyasi pronto ad approfittare della corta respinta. Nella ripresa il Bologna spinge, crea e alla fine segna con Orsolini, che nei minuti precedenti aveva avuto due occasioni per andare a segno e si era visto annullare per fuorigioco una rete. Pallone profondo di Dominguez per il numero sette del Bologna che scappa via alla difesa e davanti a Dragowski non sbaglia mettendo il pallone sotto la traversa. Termina così 2-0, il Bologna sale così a 26 punti in classifica, a -2 dall’Udinese al settimo posto. Lo Spezia, invece, rimane fermo a 18 punti.

Foto: Instagram Bologna