Bologna-Thiago Motta, il primo nome di lunedì con possibile svolta domani

Thiago Motta e il Bologna: il primo nome che abbiamo fatto lunedì sera per la panchina del Bologna e che abbiamo ribadito ieri. Quando per molti in pole c’era Ranieri, in realtà un’idea dell’amministratore delegato Fenucci che aveva voluto sondate un profilo più esperto. Ma poi il Bologna ha deciso di virare sulla prima idea di lunedì, al punto che già domani potrebbero essere definitivi gli accordi con Thiago Motta, pronto a subentrare a Sinisa Mihajlovic esonerato nella giornata di ieri.

Foto: twitter Spezia