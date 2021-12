Bologna, sospiro di sollievo per Mihajlovic: nessuna lesione per Arnautovic

Il Bologna e Sinisa Mihajlovic tirano un sospiro si sollievo in merito alle condizioni di Marko Arnautovic. Come riportato dal club felsineo attraverso un comunicato ufficiale, gli esami cui è stato sottoposto Marko Arnautovic non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’inizio della settimana prossima.

FOTO: Twitter Bologna