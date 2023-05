Bologna, solo differenziato per Soriano. Il report

Il Bologna è tornato in campo per preparare la trasferta di Cremona, ecco il report ufficiale dell’allenamento odierno: “Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti del Bologna in preparazione alla trasferta dello Zini contro la Cremonese: per i rossoblù di Motta attivazione atletica fra palestra e campo, esercitazioni tecniche e partitella. Nicola Sansone è tornato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, mentre John Lucumi rientrerà in città in giornata per poi tornare a disposizione domani. Seduta differenziata per Georgios Kyriakopoulos e Roberto Soriano”.

Foto: Soriano Twitter Bologna vs Verona