Bologna, si rivede in gruppo Karlsson

Thiago Motta può sorridere: nell’ultima seduta della settimana si rivede in gruppo Jasper Karlsson. Lo svedese era assente dallo scorso 11 novembre a causa di un problema al ginocchio. Il report del Bologna: “Ultima seduta della settimana per i ragazzi di Thiago Motta: oggi i rossoblù, con Jesper Karlsson in gruppo, hanno svolto esercizi di possesso palla e una partitella a campo intero. Terapie per Alexis Saelemaekers, allenamento differenziato per Dan Ndoye”.

Foto: Instagram