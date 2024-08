Bologna, si presenta Pobega: “La scelta è per il progetto. Gli obiettivi sono tanti. Lavoreremo per crescere tutti”

Tommaso Pobega si è presentato al Bologna in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Nella mia scelta pesa il fatto che Bologna sia una bella piazza, che la squadra gioca bene, che l’allenatore ha idee precise. Tanti fattori sono stati fondamentali nella mia idea di crescita. Gli obiettivi che si possono avere sono tanti, lavorerò giorno per giorno per questo. Se arriverà un campionato importante, cosa che ci auguriamo tutti, ben vengano anche queste cose qui. Per prima cosa vengono le soddisfazioni di squadra, il resto è tutta una conseguenza”.

Dove vorrei crescere di più? “Sicuramente uno dei punti dove devo crescere che già allo Spezia il mister mi faceva notare è la gestione dei momenti. Non bisogna forzare le giocate quando non è necessario e invece magari tentarla al momento giusto. Questo è un passo che devo fare per crescere come giocatore. Mi piace definirmi generoso, cerco sempre di mettere in primis il bene della squadra e mi dà molta soddisfazione personale. Anche se non sembra, si tratta spesso di piccoli passaggi che servono ad arrivare al risultato finale. Negli ani questa caratteristica mi ha sempre contraddistinto. Il mio idolo? Fuori dal calcio il mio idolo è Lebron James. Amo molto il basket, sia NBA che basket italiano. Storicamente Bologna ha sempre avuto una grossa cultura. Anche Trieste è molto legata dal basket. e Lebron è sempre stato un idolo per me sia in campo che fuori, anche per tutte le operazioni che fa a livello benefico. Nel calcio il mio idolo fin da bambino è sempre stato Schweinsteiger, lo vedevo in nazionale e sognavo di diventare come lui”.

La squadra dopo la sconfitta contro il Napoli? “Ci è mancato il risultato, col mister si è parlato di mettersi subito alle spalle questa gara tenendo quello che è stato fatto di buono e cancellando le cose negative. Il campionato è appena iniziato, sabato ci sarà un’altra partita molto importante dalla quale ripartire. Guarderemo dove abbiamo commesso degli errori e terremo le cose fatte bene. Perdi una partita così, sembra sempre tutto più negativo di quello che è. Per me c’è una buona base sulla quale lavorare e sulla quale ripartire da sabato”.



Foto: twitter Bologna