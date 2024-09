Bologna, si presenta Dominguez: “La Serie A rappresenta uno step di crescita. Mi hanno accolto tutti bene”

Conferenza stampa di presentazione in casa Bologna per Benjamin Dominguez, che ha parlato insieme a Iling junior sulla nuova esperienza in Italia.

Queste le sue parole: “Per me venire qui è molto importante, sono i primi passi in un campionato europeo. Sono molto contento”.

Che cos’è per te il Gimnasia? Che momento è stato giocare la tua ultima partita lì pur sapendo già di dover partire? “E’ stato molto emozionante per me giocare l’ultima partita con il Gimnasia, perché giocavo lì da quando ero bambino. Ogni volta che sento il nome di Gimnasia per me è un’emozione”.

Che cosa ti ha colpito di più qui a Bologna? “La cosa che mi è piaciuta di più da quando sono arrivata è l’atteggiamento e l’accoglienza dei compagni che mi hanno aiutato da subito”

Che rapporto hai con Castro? “Si, ho parlato tanto con Santi, so che all’inizio anche per lui è stata dura e ha trovato poco spazio. Io vorrei bruciare le tappe e mi sto impegnando tanto”.

Che giocatore sei da un punto di vista tecnico? “Sono un giocatore a cui piace molto attaccare ma anche recuperare molto e giocare a tutto campo”.

Con chi sei venuto a Bologna? “Io sono venuto con la mia ragazza che è anche lei molto contenta: ci piace molto la città”.

Perché hai scelto il progetto Bologna? Pensi di poter diventare in futuro un simbolo di questa squadra? “Ho scelto Bologna perché la città mi piace molto e il Club è molto attrattivo per la sua storia, poi ora c’è anche l’opportunità della Champions. Mi piacerebbe diventare importante per il Club, e ho molto voglia di mettermi in gioco”.

Hai un soprannome che ti porti dietro dall’Argentina? “No, solo Benja”

Quali difficoltà avete trovato in questi primi mesi a Bologna? “La Serie A è un campionato molto tattico e devo migliorare sotto questo aspetto”

Foto: Instagram Bologna