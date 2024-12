Bologna, si ferma Ndoye

Brutte notizie per Vincenzo Italiano nel finale di primo tempo contro la Fiorentina: si ferma Dan Ndoye. L’esterno destro, dopo uno scontro di gioco con Robin Gosens, si è accasciato al suolo richiamando l’attenzione della panchina rossoblu. Ndoye ha strinto i denti e terminato la prima frazione di gioco, ma dopo un provino durante l’intervallo per testare le sue condizioni, lo svizzero ha dovuto abbondare il campo. Cambio obbligato, dunque, per Italiano: fuori Ndoye, dentro Ferguson.

Foto: Instagram Ndoye