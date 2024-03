Bologna, sfatare il tabù Castellani per continuare a rincorrere il sogno Champions

Questa sera Empoli e Bologna scenderanno in campo al Castellani nell’anticipo della 29^giornata di Serie A. Un’occasione irripetibile per i felsinei di fare bottino pieno, dopo lo stop contro l’Inter, per cementificare la quarta posizione in classifica che vale la Champions e per allungare momentaneamente a +6 sul quinto posto della Roma. I rossoblu dovranno però fare attenzione ad un precedente curioso e per niente incoraggiante: in campionato non hanno mai vinto nella propria storia nello stadio empolese. Parlando delle sole gare giocate al Castellani, 13, sono 6 i successi azzurri, con 6 pareggi (tutti curiosamente per 0-0) e una sola affermazione bolognese, in Coppa Italia nella stagione 2001/02.

Foto: Twitter Bologna