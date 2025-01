Bologna sempre più in alto: tris al Monza con Castro, Odgaard e Orsolini (3-1)

Dopo il primo tempo finito 2-1 con Castro e Odgaard che ribaltano Maldini, la seconda frazione inizia con meno occasioni rispetto la prima. Il Bologna attacca, il Monza prova a ripartire, ma nessuna delle due squadre fa male. Al 69’ però torna al gol Riccardo Orsolini! Cross di Lykogiannis che supera tutta la difesa del Monza, arriva al numero 7 del Bologna che deve solo stoppare e tirare. 3-1! All’88’ ancora pericoloso il Bologna con Dallinga di testa, ma un grande riflesso di Turati devia in angolo. Da quel corner c’è una buona occasione per De Silvestri che a circa 15 metri dalla porta prova a incrociare con il destro, ma colpisce in pieno il palo. Non c’è più tempo, finisce così 3-1 a favore dei rossoblù.

Foto: Instagram Bologna