Bologna-Sampdoria 3-1: Barrow, Svanberg e Soriano regalano i tre punti a Mihajlovic. Ai blucerchiati non basta Quagliarella

Al “Dall’Ara” si affrontano Bologna e Sampdoria per la 27a giornata di Serie A 2020-21. Bastano 4 minuti alla Sampdoria per mettere paura alla squadra di Mihajlovic: grave errore di Schouten, di cui non approfitta in pieno Thorsby che da solo dinanzi a Skorupski colpisce il palo. Al 19′ è sempre la Sampdoria a rendersi pericolosa: Quagliarella per Damsgaard che tira dai venti metri e chiama alla parata il portiere polacco del Bologna. Al 27′ a passare, però, sono gli emiliani: azione di Palacio sulla destra, cross per Barrow che di testa insacca alle spalle di Audero per l’1-0. Dieci minuti dopo, al 37′ è la Samp ad andare in gol con Quagliarella che al volo, su cross di Augello, batte Skorupski e regala il momentaneo pari ai suoi. Ma il Bologna non ci sta e soli quattro minuti dopo, al 41′, si riporta avanti con il gol Svanberg che chiude la prima frazione sul 2-1.

Nella ripresa i blucerchiati tentano di premere alla ricerca del pari ma è il Bologna, al minuto 70, a trovare la via della rete con Soriano che sfrutta al meglio l’incursione di Svanberg per superare Audero e fissare il risultato sul 3-1. Passano altri sei minuti e i rossoblù vanno di nuovo in gol con Sansone che, però, era partito da posizione di fuorigioco e, quindi, il gol viene annullato.

Nonostante qualche tentativo nel finale da parte di Quagliarella e compagni, il risultato non cambia e i tre punti vanno agli uomini di Mihajlovic.

Foto: twitter Bologna