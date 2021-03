Bologna-Sampdoria 2-1 all’intervallo: Quagliarella risponde a Barrow, poi Svanberg

Al “Dall’Ara” si affrontano Bologna e Sampdoria per la 27a giornata di Serie A 2020-21. Bastano 4 minuti alla Sampdoria per mettere paura alla squadra di Mihajlovic: grave errore di Schouten, di cui non approfitta in pieno Thorsby che da solo dinanzi a Skorupski colpisce il palo. Al 19′ è sempre la Sampdoria a rendersi pericolosa: Quagliarella per Damsgaard che tira dai venti metri e chiama alla parata il portiere polacco del Bologna. Al 27′ a passare, però, sono gli emiliani: azione di Palacio sulla destra, cross per Barrow che di testa insacca alle spalle di Audero per l’1-0. Dieci minuti dopo, al 37′ è la Samp ad andare in gol con Quagliarella che al volo, su cross di Augello, batte Skorupski e regala il momentaneo pari ai suoi. Ma il Bologna non ci sta e soli quattro minuti dopo, al 41′, si riporta avanti con il gol Svanberg che chiude la prima frazione sul 2-1.