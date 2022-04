Bologna, ridotta la squalifica a Medel. Con l’Inter ci sarà

Gary Medel ci sarà contro l’Inter. Ridotta la squalifica del giocatore del Bologna, che dunque potrà scendere in campo nel recupero di campionato di domani.

Ecco il comunicato della corte sportiva d’appello nazionale:

nell’udienza fissata il 26 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo

numero 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data

ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16 aprile 2022. udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e sentito l’arbitro;

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della