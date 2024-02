Bologna, report allenamento. Si ferma Saelemaekers

Il Bologna si è ritrovato questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli, noto anche come Casteldebole, per preparare il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Non arrivano buone nuove dall’infermeria dal momento che si registra lo stop di Alexis Saelemaekers. Come sottolineato dal club nel report ufficiale, il belga “Si è allenato in palestra a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno.” La sua presenza è dunque da considerare a forte rischio per la gara del Gewiss Stadium.

Foto: sito Bologna