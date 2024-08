Bologna, Ravaglia: “Sogniamo di affrontare il Real Madrid in Champions. Andremo a Napoli per vincere”

Il portiere del Bologna Ravaglia ha parlato a Sky Sport in vista della seconda di campionato contro il Napoli: “Una partita aperta, loro non sono partiti bene. Faremo di tutto per andare a Napoli e cercare la vittoria”. Sulla Champions raggiunta l’anno scorso e sui sorteggi ormai imminenti: “Stupendo… Lo scorso anno siamo partiti cercando di migliorarci, siamo andati talmente bene che poi abbiamo raggiunto questo traguardo pazzesco, il sogno di tutti i bambini. Conquistarla qua da bolognese è stato qualcosa di magico, c’è grande attesa nell’iniziare. Non vediamo l’ora. Il sogno di tutti è quello di affrontare il Real Madrid, anche i tifosi. Penso che il 29 per il sorteggi oci troveremo tutti per seguirlo, siamo felici di partecipare alla Champions e siamo consapevoli di essercela meritata”. Su Italiano: “Abbiamo cambiato qualcosa, in fase di non possesso siamo più aggressivi e abbiamo la difesa più alta. Anche noi dobbiamo aiutare la difesa, accettiamo la proposta del mister e siamo contenti. Ci ha fatto capire da subito la voglia e l’emozione di allenare la nostra squadra e noi si siamo applicati tanto per seguire il suo credo, entrando sempre più nei suoi meccanismi”.

Foto: instagram Ravaglia