Bologna, problema muscolare per Cambiaso. Il giocatore lascia il ritiro dell’Under 21

Andrea Cambiaso, esterno del Bologna, ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21, a causa di un problema muscolare. A renderlo noto è lo stesso club emiliano tramite un comunicato.

Questa la nota ufficiale: “Gli esami cui è stato sottoposto Andrea Cambiaso hanno evidenziato un risentimento muscolare inguinale sinistro. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni e si deciderà il tipo di terapia. D’accordo con lo staff medico della Nazionale Under 21 si è deciso di non considerare disponibile il giocatore per la convocazione“.

Foto: Instagram personale