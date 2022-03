Bologna, per De Silvestri lesione al bicipite femorale destro. Stop di 3-4 settimane

Brutte notizie in casa Bologna in vista della ripresa del campionato: gli esami cui è stato sottoposto l’esterno Lorenzo De Silvestri, in seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane.

Foto: Twitter Bologna