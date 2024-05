Bologna, patto per la Champions. Due milioni di premio extra in caso di qualificazione

La Gazzetta dello Sport riporta che in casa Bologna sia stata decisa una lauta ricompensa per i calciatori, in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La rosea riporta come siano ben 2 milioni di euro extra, da stanziare in caso di qualificazione. Circa 80mila euro a calciatore.

Il Bologna ha già festeggiato il ritorno in Europa dopo 22 anni, ora però vuole entrarci dalla porta principale, quella della Champions e la società, per farlo, ha stanziato una cirfra importante ai suoi giocatori.

Foto: twitter Bologna