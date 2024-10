Bologna-Parma, le formazioni ufficiali

Bologna-Parma è una delle due sfide delle 15:00 di questa domenica di Serie A. La squadra di Italiano continua a fornire ottime prestazioni ma a non trovare vittorie, mentre il Parma, distante soli due punti, è reduce da una sconfitta per 2-3 contro il Cagliari. Ravaglia ed Holm dal primo minuto per i rossoblu, Cancellieri torna titolare tra gli uomini di Pecchia. A seguire le formazioni ufficiali della gara.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Aebischer, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Foto: Instagram Bologna