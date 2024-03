Bologna, Orsolini torna ad allenarsi in gruppo. Lavoro a parte per Karlsson e Zirkzee

Il Bologna, dopo quattro gironi di riposo, ha ripreso questa mattina gli allenamenti agli ordini del tecnico Thiago Motta. E’ tornato ad allenarsi in gruppo Riccardo Orsolini, mentre hanno svolto ancora un lavoro a parte Jesper Karlsson e Joshua Zirkzee. Di seguito il report pubblicato dalla società felsinea sul proprio sito:

“Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra in preparazione alla partita con la Salernitana. Rientrato in gruppo Riccardo Orsolini, i rossoblù di Thiago Motta hanno svolto lavoro atletico e tecnico. Seduta differenziata per Jesper Karlsson e Joshua Zirkzee”.

Foto: Instagram Bologna