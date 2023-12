Bologna, Orsolini è tornato in gruppo. Differenziato per Karlsson

Buone notizie per Thiago Motta: Riccardo Orsolini è tornato in gruppo in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. seguito il comunicato: “A due giorni da Inter e Bologna FC, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con partitella a metà campo. Riccardo Orsolini è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Jesper Karlsson”.

Foto: Instagram Bologna